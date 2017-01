Geplantes Thema: - Was ist von Vitamintabletten zu halten? Besonders in der kalten und dunklen Jahreszeit scheint der Griff zu Vitaminbrausetabletten vom Discounter verlockend. Ob diese aber wirklich helfen und wie sie sich von natürlichen Vitaminen unterscheiden, damit befasst sich Susanne Holst dieses Mal in "Wissen vor acht - Mensch".