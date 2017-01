Zehn Jahre, nachdem er den elterlichen Hof in einem bayerischen Bergdorf verlassen hat, kehrt Benedikt Stirner nach Hause zurück, weil sein Vater im Sterben liegt. Doch der alte Familienpatriarch macht seinen einstigen Liebling noch immer für den Tod des jüngsten Bruders verantwortlich, der bei einer Klettertour mit Benedikt ums Leben kam. Auch Benedikts zweiter Bruder Anton reagiert abweisend ... Zehn Jahre ist es her, seit Benedikt Stirner sein Zuhause in einem Bergdorf in Bayern verlassen hat. Damals war sein jüngster Bruder bei einer gemeinsamen Klettertour abgestürzt und ums Leben gekommen: Ein tragischer Unfall, für den der Vater Benedikt verantwortlich macht. Nun kehrt der verstoßene Sohn auf Bitten der Mutter nach Hause zurück - der Vater liegt im Sterben und Benedikt soll sich mit ihm versöhnen. Doch der strenge Familienpatriarch reagiert abweisend. Auch Benedikts Bruder, Anton, ist alles andere als erfreut über das plötzliche Auftauchen des Ältesten. Anton, der sich vom Vater immer zurückgesetzt fühlte, hat aus dem elterlichen Hof inzwischen einen florierenden Betrieb gemacht, die Anerkennung des Vaters konnte er dennoch nicht erringen. Zudem ist Anton mittlerweile mit Benedikts großer Liebe Johanna verlobt. Doch nun fürchtet Anton, dass sein Bruder ihm nicht nur die Gunst des Vaters abspenstig machen, sondern auch Johanna wegnehmen könnte. Tatsächlich dauert es nicht lange, bis die alte Liebe zwischen Benedikt und Johanna erneut aufflammt. Dadurch zieht Benedikt sich Antons offenen Hass zu. Er ahnt nicht, dass Anton der Einzige ist, der die ganze Wahrheit über den Unfalltod des jüngsten Bruders kennt.