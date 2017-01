Sein oder Nichtsein Heute | Bayern | 23:30 - 01:05 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Das polnische Theater von Joseph und Maria Tura hätte 1939 eigentlich ein satirisches Stück über die Nazis aufgeführt, aber dann wird angeordnet, dass sie stattdessen den Shakespeare-Klassiker "Hamlet" ins Programm nehmen. Während Joseph in der Rolle des Hamlet aufgeht, nutzt Maria die Gelegenheit für heimliche Stelldicheins. Original-Titel: To Be or Not to Be Laufzeit: 95 Minuten Genre: Komödie, USA 1942 Regie: Ernst Lubitsch FSK: 12 Schauspieler: Maria Tura Carole Lombard Joseph Tura Jack Benny Lt. Stanislav Sobinsky Robert Stack Greenberg Felix Bressart Rawitsch Lionel Atwill Professor Siletzky, Spion Stanley Ridges