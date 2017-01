Susanne und Christoph bringt die Sorge um ihre gemeinsame Pflegetochter Luisa einander wieder näher. Susanne macht sich Hoffnungen, dass vielleicht alles wieder so werden könnte, wie es einmal war. Erleichtert, dass sie das Sorgerecht für Luisa behalten können, obwohl deren leibliche Eltern ihr Leben scheinbar wieder besser im Griff haben, kommt es zu einem verwirrenden Tete a Tete. Susanne ahnt nicht, dass sich Luisa zu Hause besonders brav gibt, weil sie klammheimlich ihre leibliche Mutter besucht. Das Mädchen lügt so geschickt, dass Susanne und Christoph lange Zeit ahnungslos bleiben. Nach vielen Wochen sind Georg und Charlotte von ihrer Afrikareise zurück. Kaum angekommen, trifft Charlotte unvorbereitet auf Luisas neue Nachhilfelehrerin Frau Schmidthüser. Charlotte fühlt sich ausgebotet und überflüssig. Umso mehr als ihr Ehemann Georg, trotz Ruhestand, immer noch durch Susanne mit dem Zoo verbunden ist. Jonas hat ein schlechtes Gewissen. Der Fahrer des am Rennen beteiligten gegnerischen Wagens liegt schwer verletzt im Krankenhaus und Jonas hat ihn immer noch nicht besucht. Als er sich doch dazu durchringt, ist er anschließend ziemlich erleichtert und Susanne und Christoph dankbar, die ihn dazu immer wieder ermutigt haben. Auch im Zoo wird es nicht ruhiger: Bär Osmo leidet aufgrund einer Hüft-Arthrose unter starken Schmerzen, Susanne will ihn erlösen. Doch Blums Tochter Julia, eine Heilpraktikerin, gibt Susanne einen Tipp: Ein Akupunktur-Spezialist aus Dänemark könnte Osmo retten. Allerdings will Blum die unkonventionelle Aktion unterbinden, als er mitkriegt, dass statt des dänischen Tierarztes, der unter Parkinson leidet, Susanne die Akupunktur-Nadeln setzt. Doch Susanne bewahrt wie immer einen kühlen Kopf und meistert die Situation mir Bravour. Auch Esel Eddys Futterboykott kann Susanne rasch beenden. Durch eine Bemerkung Annetts kommt sie darauf, dass das Tier unter Liebeskummer leidet.