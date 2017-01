Wenn die stimmgewaltige aus Delmenhorst gebürtige Sängerin die Bühne betritt, ist eines garantiert: viel Gefühl. Sarah Connor ist mit millionenfach verkauften Tonträgern nicht nur eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen des 21. Jahrhunderts, sondern begeistert auch mit ihren Live-Auftritten. In ihrem Konzert reist sie durch ihr musikalisches Leben, von Anbeginn bis heute, voller Gefühl und Intensität. Im Mittelpunkt steht ihr mehrfach mit Platin ausgezeichnetes Erfolgsalbum "Muttersprache", mit dem die Pop- und Soulsängerin alte und neue Fans überraschte: Die Single "Wie schön du bist" stand wochenlang in den Top 10 der deutschen Charts. Fürs Album "Muttersprache" hat Sarah Connor ihre Texte zum ersten Mal selbst geschrieben. Es war ein fünfjähriger Prozess, der sie als Künstlerin und Songschreiberin reifen ließ. Der Schritt, ihre eigenen Texte in ihrer Muttersprache zu singen, war daher nur konsequent: "Es fühlt sich echt und gut an. Ich kann in meiner Musik Geschichten erzählen und habe das Gefühl, seitdem ich auf Deutsch singe, komme ich den Menschen, die zuhören, viel näher." Das NDR Fernsehen zeigt einen Mitschnitt des Konzerts vom 11. August 2016 in Dresden.