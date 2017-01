Der Rentner Bodo Stoltz liegt tot in seiner Wohnung. Der unter schweren Depressionen leidende Mann sehnte sich nach dem Tod. Doch es besteht der Verdacht, dass ihm jemand geholfen hat. Seine Tochter Annika gibt zu, die Krankheit ihres Vaters kaum noch ertragen zu haben. Umgebracht habe sie ihn deswegen nicht. Bodo besuchte eine Therapiegruppe in der Klinik von Prof. Selcher, einem Psychiater, der extreme Thesen zum Recht auf Freitod vertritt. Was geht in dieser Klinik vor? Setzt Selcher seine Thesen in die Tat um und verschafft seinen Patienten tödliche Medikamente? Nicht nur Olivia ist sich plötzlich unsicher, was recht und was moralisch vertretbar ist.