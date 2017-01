U. a. Rodel-WM in Innsbruck: Sprintrennen der Herren. Die Siebener-Jahre sind in Igls WM-Zeit: Seit 1977 finden im Olympia-Eiskanal alle zehn Jahre Weltmeisterschaften statt. Los geht’s mit dem Sprint (nur ein Lauf mit fliegendem Start), der im Vorjahr im Programm debütierte. Titelverteidiger: Felix Loch — nicht sein einziges Gold 2016 in Königssee. Der Thüringer triumphierte auch in Einzel und mit dem Team. Im aktuellen Weltcup belegt der 27-Jährige nur Platz vier. - ca. 15:05 Rodeln: Weltmeisterschaften, Sprint Herren, aus Innsbruck-Igls/Österreich (Reporter: Norbert Galeske, Moderation: Stephan Pacho)