Die Freunde Horst und Johann betreiben am Möhnesee einen kleinen Bootsverleih. Mit dem grantigen Horst hat das Schicksal es nicht immer gut gemeint: Seine Frau verlor er durch ein tragisches Unglück, zu seiner Tochter hat er fast keinen Kontakt und seinen 16-jährigen Enkel Elyas hat er noch nie gesehen. Nach einer niederschmetternden Diagnose türmt er aus dem Krankenhaus - plötzlich ist er mit Elyas und Johann auf der Flucht vor der Polizei und unterwegs an Orte seiner Vergangenheit. Die langjährigen Freunde Horst und Johann haben sich vor vielen Jahren in die Einsamkeit des Sauerlands zurückgezogen. Am idyllischen Möhnesee betreibt das Duo einen kleinen Bootsverleih. Horst, ein galliger Menschenfeind erster Güte, schlägt allerdings lieber mit seiner Flinte Touristen in die Flucht, während Johann sich mit wechselnden Frauengeschichten über die Tristesse seines Alltags hinwegtröstet. Horsts geliebte Frau starb einst bei einem Autounfall. Der Kontakt zu seiner einzigen Tochter Lisa beschränkt sich seit Ewigkeiten auf eine Geburtstagskarte. Als diese zu seinem 66. Geburtstag ausbleibt, macht der mürrische Eigenbrötler sich auf einmal Sorgen und fährt aus der Provinz nach Frankfurt, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei trifft er erstmals seinen Enkelsohn Elyas. Der sarkastische Senior und der schlagfertige Teenager sind sich auf Anhieb herzlich unsympathisch. Schließlich realisiert Horst, dass er in eine Falle gelockt wurde: Lisa sorgt sich um die Gesundheit ihres Vaters und möchte ihn im Krankenhaus untersuchen lassen. Widerwillig lässt er sich darauf ein - und erhält eine niederschmetternde Diagnose. Als Horst klar wird, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, ruft er Johann zu Hilfe, türmt kurz entschlossen aus der Klinik - mit Enkel Elyas im Schlepptau.