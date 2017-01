873 nach Christus: Eine Horde von Wikingern wurde vom ihrem König verstoßen und will in Britannien einen Goldschatz plündern, der im Kloster Lindisfarne versteckt ist. Doch dann geraten die Krieger in einen schweren Sturm und stranden an der schottischen Küste. Um zu überleben, müssen sie sich durch das Feindesland der Highlands in eine entfernte Wikingersiedlung retten. Auf dem Weg dorthin bekommen sie es unter anderem mit den Söldnern des schottischen Königs zu tun. (SV1)