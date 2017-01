Two and a Half Men Heute | Pro7 MAXX | 21:35 - 22:05 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Charlie Harper lebt das Leben eines erfolgreichen Playboys: Viel Luxus, ein tolles Haus am Strand und noch viel mehr Frauen. Alles scheint perfekt, doch dann steht sein Bruder Alan vor der Tür, der von seiner Frau rausgeschmissen wurde. Charlie nimmt den spießigen Bruder auf und damit auch dessen Sohn Jake. Der erweist sich gleich als überragender Pokerspieler und räumt bei einem Spiel von Charlie mit dessen Freunden mächtig ab. Untertitel: Stur, zwanghaft und unflexibel Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, USA 2003 Regie: James Burrows Folge: 1 Schauspieler: Alan Harper Jon Cryer Charlie Harper Charlie Sheen Jake Harper Angus T. Jones Judith Marin Hinkle Evelyn Harper Holland Taylor Laura Kristin Bauer