Hans-Josef Vogel, Servicezeit-Rechtsexperte, und Ines Imdahl, Werbepsychologin, klären auf über typische Fallen auf dem Wohnungsmarkt. Die Stimmung ist gereizt: Falsche Quadratmeterzahlen, horrende Mietpreise, versteckte Mietmängel, unerlaubte Makler-Provisionen - das alles haben Mieter und Menschen auf Wohnungssuche in NRW erlebt. Aber auch Vermieter werden ausgenutzt. Mieter zahlen nicht pünktlich ihre Miete oder die Wohnung wird verwahrlost zurückgelassen. Vogel und Imdahl analysieren und kommentieren die Tücken und Fallstricke auf dem Wohnungsmarkt und zeigen, was es beim Umgang zwischen Mieter und Vermieter zu beachten gilt. Ines Imdahl ist Diplom-Psychologin und Marktforscherin mit eigenem Institut. Seit rund 25 Jahren untersucht sie, wie wir ticken, und kennt die Strategien der Unternehmen. Hans-Josef Vogel weiß, welche Rechte und Pflichten wir haben. Er ist Anwalt in einer großen Kanzlei in Düsseldorf.