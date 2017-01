Im Dschungel ist was los: Der giftige Frosch Ribbit hat den übermächtigen Wunsch, von einer schönen Prinzessin per Kuss zum Prinzen gemacht zu werden. Doch wo soll er eine treffen? Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, will Ribbit sich auf den Weg in Richtung Zivilisation machen. Das kleine Eichhörnchen Sandy begleitet seinen Freund zum Dorf der Maya. Sie kommen genau zur rechten Zeit, denn deren Prinzessin braucht gerade dringend Unterstützung.