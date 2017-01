In sechs neuen Folgen kommentiert der 40-jährige Deutsch-Türke die Ereignisse der Woche und entlarvt mit seinem unverwechselbaren Humor Vorurteile, Panikmache und Populisten. Frech und unerschrocken stellt sich Bülent dem realen und virtuellen Wahnsinn unserer Zeit entgegen. In jeder Show zeigt Bülent Ceylan die ganze Bandbreite seines Könnens: Aktuelle Stand-Ups, witzige Parodien, waghalsige Selbstversuche und verrückte Studio-Aktionen. Unterstützung bekommt der Comedypreis-Träger von prominenten Gästen: Mit dabei sind unter anderem Kaya Yanar, Dieter Nuhr, Carolin Kebekus, Ralf Schmitz, Chris Tall, Olaf Schubert und Martin Rütter. Dass Bülent Ceylan die Mannheimer und die Kurpfalz in ganz Deutschland bekannt gemacht hat, weiß fast jeder. Nun setzt er sich für andere Regionen Deutschlands ein! Denn es gibt viele Traditionen, die sehr speziell sind und jede Gegend hat ihren eigenen Schlag Mensch - und das ist auch gut so! Bülent will Aufmerksamkeit für die Besonderheiten schaffen und den Gegenden helfen "akzeptiert" und "integriert" zu werden. Das geht natürlich nur mit vollem Körpereinsatz und immer in Begleitung und mit Hilfe eines prominenten Freundes. In dieser Folge geht es für Bülent Ceylan nach Wanfried-Heldra in Hessen. Auf dieser Reise begleitet ihn sein Kollege und Freund Kaya Yanar. Die beiden nehmen dort am sogenannten Strohbärenfest teil, bei dem sie in 30 Kilo schwere und vier Meter hohe Strohkostüme eingewickelt und dann an Ketten durchs Dorf geführt werden. Das Fest, das normalerweise am Aschermittwoch stattfindet, wird extra für die beiden Komiker mit Unterstützung des ganzen Dorfes ein zweites Mal im Jahr veranstaltet. Na, dann viel Spaß!