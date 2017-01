Peter Herbrechter bekommt Besuch aus der Vergangenheit: Sein alter Freund Manfred Rostetter ist zusammen mit Sohn Georg zu Gast in seinem Hotel. Schon als junge Männer haben Peter und Manfred keine Situation ausgelassen, um ihre Kräfte zu messen. Heute versuchen sie, sich mit den Leistungen ihrer Söhne zu übertrumpfen. Peter aber zweifelt an Manfreds Geschichte und stellt Nachforschungen an. Schnell ist klar, dass Georg seinen Vater seit Jahren belügt. Manfred und Georg gehen gemeinsam mit Peters Sohn Tobias auf Klettertour. Während eines schwierigen Aufstiegs kommt es zu einem Streit über Georgs Lügen, der die Gruppe in große Gefahr bringt. Für die Bergwacht beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Tobias hat sich schwer verletzt. Auf Emilies Hof ist der Heusammler kaputt - und das bei bevorstehendem Regen. Da scheint Peter Herbrechters Angebot, den Hof zu kaufen, ein Geschenk des Himmels. Mit einem weiteren Hotel würde er jedoch die Pension von Franz und Maria ruinieren. Emilie muss sich entscheiden. Sarah Kraus hat nichts unversucht gelassen, Andreas dazu zu bewegen, Emilies Hof zu verlassen - ohne Erfolg. Als Andreas auch noch erfährt, dass Sarah mit Peter Herbrechter unter einer Decke steckt, kommt es zu einem großen Streit, und Sarah rast mit ihrem Sportwagen davon. Als ihr Handy klingelt und sie danach greift, sieht sie den Laster, der ihr entgegenkommt, nicht rechtzeitig. Andreas muss den Unfall seiner Freundin am anderen Ende der Leitung mit anhören. Was ist mit Sarah?