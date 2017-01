Die Kommissare Jan Bublanski und Sonja Modig fahnden unter Hochdruck nach Lisbeth. Blomkvist recherchiert derweil auf eigene Faust nach dem mysteriösen Zala - und erfährt dabei Unglaubliches. Zala ist nämlich Lisbeths Vater - und einer der schlimmsten Verbrecher Schwedens. Nachdem dieser jahrelang Lisbeths Mutter misshandelte, übergoss Lisbeth als Kind ihren Vater mit Benzin und zündete ihn an. Daraufhin musste sie zwei Jahre lang in die Psychiatrie. Zala überlebte den Angriff seiner Tochter zwar, trug jedoch schwerste Verletzungen davon. Er sorgt dafür, dass Lisbeth in der Psychiatrie vom Psychiater Teleborian psychisch und physisch gefoltert wurde. Lisbeth gibt der verletzten Miriam, die den Angriff überlebt hat, den Auftrag, Mikael einen Schlüsselbund auszuhändigen. Mit diesem gelangt Mikael an Lisbeths Postfach und findet so auch ihre neue Wohnung. Dort sichtet er das Video, das Bjurman zeigt, wie er Lisbeth vergewaltigt. Lisbeth ist es gelungen, den Aufenthaltsort von Zala ausfindig zu machen. Sie will ihren Vater töten, wird aber von Zala angeschossen und vergraben. Schwer verletzt gelingt es Lisbeth, sich aus dem Grab zu befreien. Sie schleppt sich zu Zala und schlägt ihm mit letzter Kraft eine Axt auf den Schädel.