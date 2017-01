Bienen - Der Raub der Honigmacher: Fritz forscht nach Svens verschwundenem Bienenwagen. Über Nacht ist der Wagen mit den Bienen vom Waldrand gestohlen worden. Wer klaut bloß ein Bienenvolk? Die Ex-Frau von Sven? Für ihre Naturkosmetik aus Honig nach geheimem Rezept? Fritz' Ermittlung in ihrem Kosmetikstudio scheitert leider, als Sven hineinplatzt. Fritz ermittelt weiter. Was macht eine Biene so besonders, dass man sie klaut? Fritz' Spürsinn und der Reifenabdruck am Tatort führen ihn zur Obstplantage von Bäuerin Hilde Koplik. Hat sie etwas mit dem Diebstahl zu tun? Immerhin ist Fritz hier nicht sehr willkommen, und außerdem lügt sie ihn noch direkt an. Aber Fritz lässt sich nicht abwimmeln und stellt dem Bienenwagendieb eine Falle.