Fliege - Das verflixte Treffen: Fliegenplage im Elchwinkel und das ausgerechnet jetzt. Herr Paschulke hat eine Verabredung und die Unbekannte mag keine Fliegen. Fritz Fuchs versucht zu helfen und das Date zu retten. Als auch noch Herr Kluthe vom Ordnungsamt auftaucht, ist das Drama perfekt. Der Garten des Nachbarn wird von ihm wegen der Fliegenplage kurzerhand unter Quarantäne gestellt. Fritz Fuchs wird das Gefühl nicht los, dass hier etwas faul ist. "Wo kommen nur all die Fliegen in dieser kurzen Zeit her?", fragt sich Fritz Fuchs. Die von Herrn Paschulke frisch aufgetischten Leckereien können es nicht sein. Vielleicht gammelt etwas im Garten vor sich hin und wurde nur noch nicht entdeckt oder hat da am Ende jemand nachgeholfen? Die Wunder vor der Türe entdecken! Mit spannenden Geschichten und verblüffendem Wissen aus Natur, Umwelt und Technik begeistert "Löwenzahn" Kinder und Familien. Alle Folgen und mehr Information zur Sendung auf www.zdftivi.de.