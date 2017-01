Ihr fünfter Fall führt die Schleswiger Kriminalkommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) und ihre Kollegen in ein Nonnenkloster vor den Toren der Stadt. Dort ist Richard Brandner (Walter Kreye), der Besitzer einer mittelständischen Firma für Schiffsmotoren, während einer Tauffeier für seine Enkelin Pauline durch einen mysteriösen Sturz vom Klosterkirchturm zu Tode gekommen. Kriminaltechniker und Rechtsmediziner sind sich bald einig: Der Sturz vom Turm war weder ein Unfall noch Selbstmord. Jemand wollte Brandner töten. In den Fokus der Ermittlung rückt die Familie des Toten, vor allem Franz Heidenreich (Alexander Beyer), dem kurz zuvor die Prokura für den Familienbetrieb vom Stiefvater entzogen wurde. Auch Lena Brandner, die älteste Tochter, gerät unter Verdacht. Sie lebt in dem Kloster, in dem das Kind ihrer Schwester Corinna getauft werden sollte. Auch dort ergeben sich schwerwiegende Verdachtsmomente. Nach und nach beginnt Jana Winter, sich in der verschlossenen und fremden Welt einzufinden. - Judith Kennel führte bei dem unterhaltsamen Schleswig-Krimi die Regie, Daniel Schwarz und Thomas Schwebe schrieben das Drehbuch.