Zur Erinnerung an Tamme Hanken, der im Oktober 2016 verstorben ist, zeigt das NDR Fernsehen schöne und berührende Momente aus den Sendungen mit dem "XXL-Ostfriesen". Dem französischen Kaltbluthengst Jumper scheint es wieder besser zu gehen. Im Vorjahr hat der Schimmel unter starken Schmerzen in den Hufen gelitten, aber in letzter Zeit ist er wieder richtig gut drauf. Kann auch der Tierarzt die Verbesserung bestätigen? "Der XXL-Ostfriese" hat große Hoffnung. Außerdem begibt sich die gesamte Hanken-Mannschaft auf hohe See zum Angeln. Mal sehen, wer alles anbeißt.