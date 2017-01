Als sich Anna und Mohammed, Mariana und Janina, Tino und Aboud, Zaher und Jan zum ersten Mal trafen, wussten sie nichts voneinander. Nur dass sie irgendetwas gemeinsam haben sollten. Die Autorin Sally Musleh Jaber hatte diese Blind Dates zwischen jeweils einem Geflüchteten und einem Einheimischen arrangiert. In ihrer Doku-Reihe Auf Augenhöhe (6 Folgen, Januar Juni 2016, Himmel und Erde, rbb) begegnen sich auf diese Weise Fotografen und Musiker, Studentinnen und Lehrer aus Deutschland, Syrien und dem Irak - und sie alle finden heraus, dass sie viel mehr verbindet als ihr Hobby oder ihr Beruf. Vier der Paare, die sich so kennengelernt haben, kommen in dem Dokumentarfilm Update - ein Wiedersehen auf Augenhöhe an einem Spätsommertag erneut zusammen. Das Eis ist längst gebrochen, die Neugierde aufeinander sogar noch gewachsen und auch der Mut, noch offener und persönlicher miteinander umzugehen. Sie tauschen sich aus über ihre persönlichen Erfahrungen, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Kulturen, über witzige und peinliche Missverständnisse. Rückblenden erinnern an die ersten Begegnungen, das Konzert der Band The Trouble Notes wirft auch einen Blick in die Zukunft. - Ein Film über das Abenteuer des Kennenlernens.