Scrubs - Die Anfänger Heute | Pro7 MAXX | 18:50 - 19:15 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Cox möchte sich mit seiner verbohrten Gattin einigen. Er will mit ihr erziehungstechnisch an einem Strang ziehen. Carla hat eine Beziehungskrise mit Turk. Sie heult sich bei J.D. aus. Die beiden kommen sich nach einigen Gläsern näher. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Lippen sind versiegelt Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Regie: John Michel Folge: 21 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Dr. Elliot Reid Bill Lawrence The Janitor Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets