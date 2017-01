Traditionell empfängt die australische Metropole Melbourne zu Beginn des Jahres die Elite des Tennissports zum ersten der vier Grand Slam Turniere. In der zweiten Januarhälfte werden im Melbourne Park, der eigens für dieses Turnier erbaut und 1988 eröffnet wurde, die Australian Open ausgetragen. Die Tennisfans bei Eurosport dürfen sich bei diesem ersten Saisonhöhepunkt erneut auf große Duelle freuen. Im letzten Jahr kam es zur Sensation: Zuerst besiegte Stanislas Wawrinka den Weltranglistenersten Novak Djokovic völlig überraschend im Viertelfinale, um sich dann als krasser Außenseiter im Finale gegen Rafael Nadal zum Champion zu krönen. Es war das erste Mal überhaupt, dass der Schweizer es in ein Grand-Slam-Finale geschafft hatte. Eine Titelverteidigung ist in anbetracht der Konkurrenz mehr als schwierig: Rafael Nadal will endlich seinen zweiten Australian Open-Titel, Novak Djokovic möchte an seinen Hattrick-Sieg in Down Under von 2010-2013 anknüpfen, und Altmeister Roger Federer darf nie abgeschrieben werden. Bei den Frauen zog vergangenes Jahr Li Na zum dritten Mal nach 2011 und 2013 ins Finale ein und konnte Dominika Cibulkova souverän besiegen. Nach ihrem Rücktritt im September kehrt die Chinesin dieses Jahr als Repräsentantin nach Australien zurück. Auch die deutschen Athletinnen wollen um den Daphne Akhurst Memorial Cup mitspielen, im letzten Jahr schaffte es Angelique kerber zumindest ins Achtelfinale. Der Weg zum Titel wird jedoch höchstwahrscheinlich nur über die Weltranglistenerste Serena Williams führen, die mit 5 Siegen im Einzel die Rekordhalterin dieses Grand-Slams ist. Eurosport bietet allen Tennisfans durch ausführliche LIVE-Übertragungen auf beiden Sendern beste Unterhaltung. Zusätzlich haben Zuschauer die Möglichkeit, im Eurosport Player aus Matches von bis zu sieben verschiedenen Courts zu wählen und drei davon simlutan zu verfolgen. - 13. Turniertag, Finale Damen