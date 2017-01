Der New Yorker Fahrradkurier Wilee (Joseph Gordon-Levitt) kriegt den Eilauftrag, innerhalb von 90 Minuten einen mysteriösen Brief nach Chinatown zu befördern. Dabei ist nicht nur der Großstadtverkehr mörderisch, sondern hinter Wilee und dem Kuvert ist auch noch der korrupte Polizist Monday her.