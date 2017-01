Auch 2017 gibt es keine Grenzen bei Dieter Bohlen und Co. DSDS setzt das Motto "No Limits" auch in dieser Staffel weiter fort. Jede Musikrichtung ist willkommen. Ob Rocker, Schlager-, Punk- oder Opernsänger, Rapper oder Musical-Darsteller, ob jung oder alt - in Deutschlands verrücktester Musikshow ist jeder herzlich willkommen, der über eine Portion Talent und das besondere Etwas verfügt.