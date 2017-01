Ihre Suche führt Sandra Eckardt und ihr 'Vermisst'-Team nicht nur quer durch Deutschland, sondern auch in die entlegensten Winkel der Welt. Neben Italien, Spanien und Griechenland verschlägt es sie so in den neuen Folgen unter anderem nach Indien, Paraguay, Marokko und zum Amazonas. Auch vollkommen neue Wege muss die Hamburgerin in der neunten Staffel beschreiten, um an ihr Ziel zu gelangen. Sandra Eckardt weiß nie, wohin die Spuren sie führen werden. Doch davon lässt sich die Moderatorin nicht abschrecken. Um ihre Fälle zu lösen, recherchiert sie in Archiven, befragt Passanten auf der Straße oder bittet über Radio um Hilfe. Jede Suche ist für die engagierte Journalistin eine echte Herzensangelegenheit... - Heute mit diesen Fällen: Brigitte sucht ihre Schwestern Ingrid & Marianne (Deutschland)