Game of Thrones Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Fantasyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Während Tyrion nicht mehr glaubt, dass ihm ein fairer Prozess gemacht wird, und sich daher an seinen Bruder Jaime wendet, muss dieser sich auch mit einem Anliegen von Cersei auseinandersetzen: Er soll Sansa Stark zur Strecke bringen. Wird er den Auftrag erfüllen und so gleichzeitig beweisen können, dass Tyrion nicht für die Ermordung Joffreys verantwortlich ist? Untertitel: Eidwahrer Laufzeit: 60 Minuten Genre: Fantasyserie, USA 2014 Regie: Michelle MacLaren Folge: 4 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Jaime Lennister Nikolaj Coster-Waldau Cersei Lennister Lena Headey Daenerys Targaryen Emilia Clarke Jon Snow Kit Harington Petyr Aidan Gillen Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets