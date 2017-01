Vor allem - aber nicht nur - unter den hartgesottenen PS-Fans besitzt der Name "Underground Racing" eine magische Anziehungskraft: Die mittlerweile legendäre Tuning-Firma aus den USA baut die schnellsten Lambos der Welt - und das mit Straßenzulassung! Die Gallardo und Huracán der turboverrückten Extrem-Tuner halten zurzeit mehrere Geschwindigkeits-Weltrekorde und werden weltweit im Internet für ihre krassen Autos gefeiert. Einer der spektakulärsten Kreationen hat es bis nach Deutschland geschafft: ein Gallardo Superleggera mit irrwitzigen 1.500 PS! In Worten: eintausend-fünfhundert! GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie darf ihn in Niedersachsen tatsächlich fahren. Dabei geht es auch um die Frage: Ist die Power nur Schall und Rauch? Die Messung auf dem Prüfstand, direkt unter den Augen zahlreicher PS-Jünger, soll zeigen, ob der Hardcore-Gallardo die angepriesene Leistung tatsächlich erreicht.