P.S. Ich liebe Dich Heute | Schweiz 2 | 20:10 - 22:10 Uhr | Romantikdrama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Holly und Gerry lieben sich über alles. Doch plötzlich stirbt Gerry an einem Gehirntumor. Für Holly bricht eine Welt zusammen, sie findet aus ihrer Trauer und Lethargie nicht mehr ins Leben zurück. An ihrem 30. Geburtstag bekommt Holly Post - von Gerry. Er hat ihr im Sterben Rätsel aufgeschrieben, die Holly bei der Trauerbewältigung helfen sollen. Original-Titel: P.S. I Love You Laufzeit: 120 Minuten Genre: Romantikdrama, USA 2007 FSK: 6 Schauspieler: Holly Kennedy Hilary Swank Gerry Kennedy Gerard Butler Denise Lisa Kudrow Sharon McCarthy Gina Gershon John McCarthy James Marsters Patricia Kathy Bates