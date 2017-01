Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen Vegane Zitronentarte mit Baiserhaube Mit Stina Spiegelberg, Foodbloggerin aus Pforzheim Mit der Zitronentarte von Foodbloggerin Stina Spiegelberg holen Sie sich den Sommer in den tristen und schneereichen Winter. Sie schmeckt herrlich zitronig, leicht, frisch und ist vegan. Eine tolle Kombination aus knusprigem Mürbeteig, Zitronencreme und luftiger Baiserhaube. Filmbeitrag Gute Reise: Ausflug: Marius im Kloster Maulbronn Ausflugsreporter Marius Zimmermann ist heute im ehemaligen Kloster Maulbronn, knapp 20 Kilometer nördlich von Pforzheim unterwegs. Das ist nicht irgendein Kloster, es ist einzigartig, weil es die am vollständigsten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage der Zisterzienser nördlich der Alpen ist. Damit gehört die Anlage zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Marius trifft hier auf einen jungen Mann, der nicht nur einen Teil seiner Jugend hinter diesen berühmten Mauern verbracht hat. Staunen im Südwesten: Live Schalte zum Husky-Rennen in Todtmoos im Schwarzwald Es ist wieder soweit, im Wintersportort Todtmoos findet das alljährliche internationale Schlittenhunderennen statt. Ein Hauch von Alaska schwebt am letzten Januarwochenende über Todtmoos, wenn das Geheul der Schlittenhunde und die Rufe der Musher durch die Winterlandschaft hallen. Todtmoos gilt als Pionier dieser Sportart. Vor über 40 Jahren, im Jahr 1975, wurde das erste Schlittenhunderennen in Todtmoos durchgeführt und erhält jedes Jahr wieder internationale Anerkennung. Die perfekte Harmonie von Mensch und Tier fasziniert die Besucher immer wieder aufs Neue. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Promi-Klatsch Mit Kristina Hortenbach, Kaffee oder Tee Promireporterin Kristina Hortenbach berichtet von Neuigkeiten aus der Welt der Reichen, Schönen und den Royals. Musik aus dem Südwesten Mit dem "Acoustic Fun Orchestra" aus Freiburg Das Acoustic Fun Orchestra vermischt alles. Die vier Musiker machen vor nichts Halt und drehen unverfroren die größten Hits durch die Mangel. Dabei führen sie den Slogan der meisten Radiostationen ad absurdum: "Der beste Mix!" ist im Radio oft derselbe zähe Brei. Beim Acoustic Fun Orchestra ist es eine kurzweilige Reise durch die Höhen und Tiefen der Rockgeschichte. - Staunen im Südwesten: Live Schalte zum Husky-Rennen in Todtmoos im Schwarzwald