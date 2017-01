Für Anne Bruckmann geht ein Traum in Erfüllung, als sie mit ihrem Ehemann Norbert eine Reise ans Nordkap zu den Pottwal-Revieren antritt. Schon kurz nach der Ankunft in Dänemark kommt es zu einem schweren Streit und der ohnehin entnervte Norbert bricht den Urlaub ab. Anne will nun die Reise allein fortsetzen. In dem sensiblen Meeresbiologen Konrad findet sie einen guten Freund und Verehrer. Schon lange träumt Anne Bruckmann davon, mit ihrem Ehemann Norbert ins wildromantische Norwegen zu reisen, um einmal im Leben jene Tiere zu sehen, die sie so faszinieren: die majestätischen Pottwale. Nun ist es endlich so weit: In einem Wohnmobil wollen Anne und Norbert von Dänemark aus zur norwegischen Küste aufbrechen. Doch der Urlaub steht von Beginn an unter keinem guten Stern. Es kommt schließlich zu einem heftigen Streit, der damit endet, dass Norbert die Heimreise antritt. Anne beschließt, die Reise alleine fortzusetzen. Durch Zufall lernt sie die alleinstehende Ärztin Katja kennen. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb prächtig, und so verschiebt Anne ihre Weiterreise und lernt den sympathischen Meeresbiologen Konrad kennen. Zu Hause in Deutschland ist Norbert hin- und hergerissen zwischen seiner Sehnsucht nach Anne und Frustration über ihre schon lange ins Stocken geratene Beziehung. Gemeinsam mit seiner erwachsenen Tochter Sonja fährt er schließlich zurück nach Dänemark, um Anne zu ihrem Geburtstag zu überraschen. Sehr schnell aber zeigt sich, dass Anne nicht bereit ist, ihre neu gewonnene Freiheit einfach wieder aufzugeben und in ihr altes Leben zurückzukehren.