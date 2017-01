Sie sind brutal und eiskalt, verschwiegen und fast unsichtbar: Die Familien der Mafia. Ihr Interesse ist Geld, ihr Mittel ist Gewalt und ihr Nährboden ist Korruption. Die italienischen Mafia-Clans existieren seit Hunderten von Jahren und machen heute Umsätze in Milliardenhöhe. Ihre Verästelungen reichen inzwischen bis nach Mitteldeutschland. LexiTV blickt in dieser Sendung nicht nur auf die Wurzeln der Mafia in Italien, sondern auch auf ihre Machenschaften in Thüringen. Dort deckten die Ermittler nach mehreren Gewaltausbrüchen ein immer größeres Netzwerk der Mafia auf. Doch der Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist schwierig - diese Ausgabe von LexiTV erklärt, dass das nicht nur an den straffen Strukturen der Mafia, sondern auch an den deutschen Gesetzen liegt.