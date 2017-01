Beim Blättern im Familienalbum entdeckt Gerda Stark ein Babyfoto unter dem Soldatenbild ihres im Krieg gefallenen Onkels Walter. Wer ist dieses fröhlich strampelnde Kind? Ihre Mutter Helma weiß nur, dass es Walters Kind sein soll. Geboren irgendwann zwischen 1940 und 1942. Danach verlieren sich die Spuren. Die Frage lässt Gerda keine Ruhe, sie beginnt nachzuforschen. Walter ist 22 Jahre jung, als er seine große Liebe im Oktober 1940 im Umsiedlungslager im Sudetenland kennenlernt. Therese arbeitet dort als Rot-Kreuz-Schwester und zwischen den beiden entwickelt sich bald eine Liebesaffäre. Während Walter in Russland kämpft und fällt, entbindet Therese einen Sohn. In den Kriegswirren verlieren sich die Familien aus den Augen, bis heute gibt es keinen Kontakt zu Therese oder dem Jungen. Helma hat ihr Leben lang versucht, die Familie zusammenzuführen. Vor ihrem Tod möchten die schwerkranke 84-Jährige und ihr letzter lebender Bruder, der 91-jährige Robert, wenigstens ein einziges mal den Sohn ihres gemeinsamen geliebten, jüngsten Bruders Walter in die Arme schließen können. Diesen Wunsch will ihnen Gerda erfüllen. Wird es ihr gelingen, den verschollenen Neffen und Cousin 75 Jahre nach der folgenreichen Liebesaffäre zu finden?