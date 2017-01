Die besten Rennfahrer der Welt live auf SPORT1: Beim "Race of Champions 2017" in Miami kommen die besten Piloten aus allen großen Rennserien zusammen, um ihren Champion zu krönen. Schauplatz für das zweitägige PS-Spektakel ist in diesem Jahr das Marlins Park Baseball Stadium in Miami, wo prominente Rennfahrer unter anderem aus Formel 1, WRC, Le Mans, NASCAR und IndyCar Series in Einzel- und Teamwettbewerben gegeneinander antreten. Für die USA-Premiere des renommierten Race-Events hat sich unter anderem bereits der ehemalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel angekündigt, der in Miami als Titelverteidiger an den Start geht. Die Voraussetzungen sind für alle Fahrer gleich: In jeweils identischen Fahrzeugen duellieren sich die Piloten in Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer krönt sich zum Champion der Champions? Am Samstag findet zunächst der Einzelwettbewerb statt. Am Sonntag folgt der Nationen-Cup, bei dem jeweils zwei Fahrer ein Team bilden.