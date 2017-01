heute konkret - Was in keiner Hausapotheke fehlen sollte Heute | ORF 2 | 05:35 - 05:55 Uhr | Verbrauchermagazin Infos

In vielen Haushalten stapeln sich die Medikamente. Angebrochene Packungen, abgelaufene Pillen, Pulver und Salben, die man irgendwann verschrieben bekam. "heute konkret" hat mit Experten einen kritischen Blick in Hausapotheken geworfen und vieles gefunden, das völlig überflüssig ist und keinesfalls verwendet werden sollte. Bei kleinen Verletzungen oder einer Verkühlung sparen sich jedenfalls viele den Weg zum Arzt und versorgen sich lieber selbst. Was sollte man für diese Fälle unbedingt im Haus haben, worauf kann man getrost verzichten? Und kann man abgelaufene Medikamente im Notfall nehmen? "heute konkret" hat die wichtigsten Tipps. Original-Titel: heute konkret Laufzeit: 20 Minuten Genre: Verbrauchermagazin, A 2017