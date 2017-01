Monty das Erdmännchen taucht in Wisspers Haus auf und beschwert sich darüber, dass seine Kolonie zu überfüllt ist- es gibt keinen Platz für ein Erdmännchen zum Nachdenken. Wissper sieht sich das ganze an und ruft Peggy das Pinguin- Baby zur Hilfe! Gemeinsam rufen sie ALLE Baby- Pinguine zusammen, um den Erdmännchen zu zeigen, was wirkliches Gedränge ist. Nachdem die Pinguine wieder verschwunden sind, erscheint die Erdmännchen- Siedlung plötzlich groß genug für alle.