Eine Erpressung, dann verschwindet ein Mann im Häcksler der Abwasserreinigungsanlage Dornbirn. Ein Unfall soll es sein aber der mit allen Wassern gewaschene Polizist Weiss durchschaut die Sache von Anfang an. Das war Mord. Und die Methode, einen Menschen industriell zu Gras zu verwandeln, hat Potential. Anstatt den Verdächtigen festzunehmen, macht er ihm einen überraschenden Vorschlag. So könnte man in Zukunft das ganze Ländle sauber halten. Drehbuch: Agnes Pluch nach dem Roman von Christian Mähr