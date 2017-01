Oskar wacht auf und sieht Liv am Bettrand sitzen. Sie gibt ihm ihren Ehering und sieht keine andere Möglichkeit als die Scheidung. Als Oskar zurück nach Hause kommt, hat Liv ihre Sachen gepackt und ist ins Gästehaus gezogen. Bei der Arbeit wundert sich Liv über Jonnas apathische Abwesenheit. Jonna hat ganz andere Dinge im Kopf: Sie will nichts mehr mit dem Gästehaus zu tun haben und besucht Mikael Rosén, um ihm so bald wie möglich ihren Anteil am Gästehaus zu verkaufen. Rosén ist interessiert, aber will noch einen weiteren Anteil. Zudem befürchtet er, Jonna an Wille Ek verloren zu haben, und äußert sein Misstrauen ihm gegenüber. Kim kümmert sich um den unbekannten Fremden Andrus und fühlt sich immer mehr zu ihm hingezogen. Auf dem Revier erklärt Polizei-Inspektor Per Stenlund verwundert, dass Aland nicht für organisierte Kriminalität und Falschgeld bekannt sei. Konrad wurde eine Weile nicht gesehen, und Laura Nord wird immer misstrauischer, vor allem als Kim ihr von seinem herumstreunenden Hund und einem Schuss erzählt. Unterdessen fährt Wille mit Lasse nach Helsinki, um einen Deal für das Falschgeld auszuhandeln. Doch alles geht schief: Willes krimineller Kontakt Iiro versucht mit einem üblen Trick, das Falschgeld an sich zu reißen und zu verschwinden. Der verzweifelte Lasse zieht seinen Revolver und riskiert damit sein Leben. Die Notarin der Familie, Beatrice, bekommt nächtlichen Besuch von Liv, die wegen ihrer geplanten Scheidung sicherstellen will, dass das Vermögen fair geteilt wird. Auch ihr Anteil am Gästehaus soll ausbezahlt werden …