LexiTV - Wissen für alle - Elefant, Nashorn & Co.: Die tierischen Dickhäuter Heute | MDR | 06:15 - 07:15 Uhr | Wissensmagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Groß, kräftig und gut verpackt: Dickhäuter symbolisieren Macht und Stärke und wirken unantastbar. Damit sind aber nicht nur Elefanten gemeint. Auch Tapire, Nashörner und Flusspferde gehören zu den Vierbeinern mit dickem Panzer. LexiTV hat die so genannten Dickhäuter intensiv beobachtet. Es sind durchaus auch sehr empfindsame Tiere: Elefanten verbringen viele Stunden des Tages mit der Pflege ihrer Haut. Flusspferde sind in der Lage, einen körpereigenen Sonnenschutz auszuschwitzen. Und Tapire lieben es, stundenlang gekrault zu werden. Außerdem ist die Sendung skrupellosen Wilderern auf der Spur, die massenhaft afrikanische Elefanten und Nashörner abschlachten. Doch Tierschützer haben sich eine ausgefallene Methode einfallen lassen, um die grausame Jagd zu stoppen. Original-Titel: LexiTV - Wissen für alle Laufzeit: 60 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets