Natascha kann Nils doch als Pokertrainer gewinnen und er erweist sich als genialer Coach. Nach einer Probepartie gegen David freut sich Natascha riesig. Nils muss sich eingestehen, dass er sich in Natascha verliebt hat und möchte sie daher nicht zum Turnier begleiten. Oskar stößt Tina nach ihrem Geständnis von sich. David will Tina helfen, doch sie bittet ihn, sie in Ruhe zu lassen. Als David Oskar klar macht, dass dieser gewonnen hat, erklärt sich Oskar bereit, zu Tina und dem Kind zu stehen. Doch David soll nie erfahren, wer der biologische Vater des Kindes ist. Claras Versprechen, dass ihre Liebe zu William nicht durch ihre Gefühle für Adrian in Frage gestellt werden, reichen William nicht aus. Clara geht mit sich selbst ins Gericht und kommt zu dem Schluss, dass ihre Gefühle für Adrian nichts weiter als eine einseitige Träumerei sind. Als sie William dies in einem Brief mitteilt, versöhnen sich die beiden wieder. Melli besiegt Werner, der daraufhin Burger Bräu wieder auf die "Fürstenhof"-Karte nimmt. Andrés Vorwurf, Werner habe Melli aus Eigennutz gewinnen lassen, führt jedoch zum Streit zwischen den Brüdern.