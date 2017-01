In aller Freundschaft Heute | NDR | 12:10 - 12:55 Uhr | Arztserie Infos

Jan Orth wird nach einem Kreislaufzusammenbruch in die Sachsenklinik eingeliefert. Als Dr. Elena Eichhorn Kaminski zu Rate ziehen möchte, lehnt Jan Orth das rigoros ab. Er macht seinen ehemals engen Freund Kaminski für das Ende seiner akademischen Karriere und seinen daraus resultierenden sozialen Abstieg verantwortlich. Inzwischen ist Orth alkoholabhängig und kann sich keine Krankenversicherung leisten. Kaminski weist jede Schuld von sich. Jan Orth ist gescheitert, weil Teile seiner Habilitationsschrift Plagiate waren. Trotz allem ist Kaminski bereit, für Orths Behandlungskosten aufzukommen. Doch Jan Orth lehnt dies ab. Dr. Elena Eichhorn bemüht sich, zwischen den beiden zu vermitteln. Mittlerweile wurde bei Orth eine Fuchsbandwurminfektion diagnostiziert, die unbehandelt zum Tod führen kann. Jonas Heilmann ist heimlich in seine Mitschülerin Celina Sander verknallt. Abgesehen von pubertärer Scham und Peinlichkeit, gibt es noch ein anderes Problem: Celina ist mit Jonas' bestem Freund Bastian Marquardt zusammen. Als Jonas von Celina zu einer Geburtstagsparty eingeladen wird, bekommt er Muffensausen und sucht nach einem Weg, sich davor zu drücken. Untertitel: Fehlurteil Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2015 Regie: Thomas Frydetzki, Frank Gotthardy Folge: 673 Schauspieler: Dr. Jan Orth Helmut Zierl Celina Sander Ronja Rath Jonas Heilmann Anthony Petrifke Bastian Marquardt Johann Lukas Sickert Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig