Am Schauplatz - Der Ausverkauf der Berge Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Reportagereihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die österreichische Informationsreihe verspricht "feinfühlige Reportagen mit Tiefgang". Die Sozialreportagen, ungewöhnlichen Lebensgeschichten und Milieustudien aus dem Alltag haben schon oft für Aufregung gesorgt und Diskussionen in Politik und Justiz ausgelöst, da sie oft gesellschaftliche Tabus und Skandale berührten. Original-Titel: Am Schauplatz Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reportagereihe, A 2015 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets