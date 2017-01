Diese Expedition ist auch für einen erfahrenen Meeresforscher wie Bob Ballard eine Herausforderung der besonderen Art. Sie soll ihn an der Flanke des höchsten Berges der Welt hinab in unergründliche Tiefen führen. Die Rede ist selbstverständlich nicht vom Mount Everest, mit 8.848 Metern die höchste Erhebung an Land, sondern vom Mauna Kea. Der im Nordosten der Insel Hawaii aufragende erloschene Vulkan erreicht zwar "nur" eine Höhe von 4.205 Metern über dem Meeresspiegel - doch unter Wasser kommen noch einmal weitere 6.000 Meter hinzu!