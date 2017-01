Drachenfliegen leicht gemacht: Jetts erste Lieferung geht in den Himalaya. Er bringt Akas einen Drachen, den er beim Drachenfest steigen lassen möchte. Zunächst muss der Drachen zusammengebaut und schließlich ausprobiert werden. Als sich Akas und sein jüngerer Bruder Remi darüber streiten, wer von ihnen denn nun mit dem neuen Drachen spielen darf, nutzen zwei rote Pandas die Gelegenheit, um eine kleine Flugrunde zu drehen. Der Drachen mit den Pandas stürzt beinahe ab. Doch Jett und die eilig herbeigerufene Dizzy können Drachen und Pandas retten. Jett hat zum Glück schon eine Idee, wie sowohl die beiden Brüder, als auch die Pandas mit dem Drachen Spaß haben können. Schattenspiele: Jett wird nach Peking geschickt, um der kleinen Mei eine Schattenfigur zu liefern. Meis Vater ist der einzige Koch in seinem traditionell chinesischen Restaurant, in dem er die Dim Sum genannten Teigklößchen serviert. Leider hat er so viel zu tun, dass er es nicht schaffen wird, die Schattenspielaufführung seiner Tochter zu besuchen. Damit ihr Vater sich die Vorstellung am Abend doch noch ansehen kann, packen Mei und ihre Freunde im Familienrestaurant mit an. Doch es sind noch immer nicht genug helfende Hände. Jett hat schließlich die rettende Idee und ruft Donnie zu Hilfe.