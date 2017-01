Nach einem Schicksalsschlag hat sich Edgar Anscombe Ende der 20er-Jahre in die Berge Nevadas zurückgezogen. Einzig sein Job als Postflieger gewährt ihm hin und wieder Kontakt zu anderen Menschen. Das soll sich ändern, als er die zickige Millionärstochter Tillie in seinem Flieger mitnimmt und sie nach einem Streit abstürzen. Um in der Wildnis zu überleben, müssen beide zusammenrücken...