Carsten fasst einen schweren Entschluss: Er will Dressler wegen des Mordes an Sonia bei der Polizei anzeigen. Als er Tanja von seinem Vorhaben berichtet, ist diese entsetzt. Grund: Wenn der Fall wieder aufgerollt wird, kommt auch der Mordplan ans Tageslicht, den Tanja und Sonia gegen Dressler geschmiedet hatten. Jetzt steht Carsten vor einem Dilemma: Wenn er Dressler anzeigt, reißt er Tanja mit ins Verderben. Im Hause Sarikakis stehen die Zeichen auf Sturm. Vasily möchte gerne ein zweites Kind von Mary. Die hält aber den Zeitpunkt für eine erweiterte Familienplanung für denkbar ungünstig, da sie sich zurzeit auf ihre Karriere als Sängerin konzentrieren will. Als Manager Alex auch noch erzählt, dass Mary bald sowieso nur noch in Sachen Musik unterwegs sein wird, platzt Vasily der Kragen. Klaus macht in Dresden erste Gehversuche als Journalist. Allerdings hat sich der Jung-Reporter ein heikles Thema ausgesucht: Er schreibt für das Stadtmagazin einen Artikel über Neonazis in Dresden. Die sind aber gar nicht scharf auf Publicity, wie Klaus schmerzhaft erfahren muss.