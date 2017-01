Building Wild - Wohnen in der Wildnis Morgen | Pro7 MAXX | 09:45 - 10:45 Uhr | Dokureihe Infos

Der bekannte Designer und Bauhandwerker Paul DiMeo und sein Partner Pat „Tuffy" Bakaitis verwirklichen für Großstadtmenschen, die in einer wilden Gegend Amerikas ein Grundstück besitzen und dort einen ganz besonderen Rückzugsort haben wollen, ihren Traum von einer spektakulären Blockhütte: Tommy und sein Sohn Thomas Kiely lieben das Angeln. Paulie und Tuffy sollen ihnen deshalb für den Teich auf ihrem Grundstück eine schwimmende Hütte bauen, in der sie auch im Winter im Eis angeln können... Original-Titel: Building Wild Untertitel: Hausboot Laufzeit: 60 Minuten Genre: Dokureihe, USA 2014 Folge: 3 FSK: 6