Die Hausbesichtigung, die Flynn zusammen mit Watson und Provenza machen will, mündet überraschenderweise in einem neuen Fall. Das schicke Anwesen in den Hollywood Hills, das sich der Detective als neues Zuhause für seine Familie ausgesucht hat, scheint nämlich der Schauplatz eines Verbrechens zu sein. Im Pool treibt die Leiche der Maklerin Heather Luz. Als das Mordopfer obduziert wird, findet der Gerichtsmediziner ein paar interessante Hinweise auf einen möglichen Täter.