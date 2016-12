Miss Marple: Der Wachsblumenstrauß Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:55 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Miss Marple sammelt Spenden für ein Rehabilitationsprojekt, als der Einsiedler Enderby tot vor ihr zusammenbricht. Die Laiendetektivin hat gleich einige Theorien parat, die sein plötzliches Ableben erklären könnten. Inspektor Craddock will wie immer nichts von ihren Ideen wissen. Sie gibt nicht nach und verfolgt eine Spur zu einem Neffen des Toten. Ihr Verdächtiger stirbt jedoch ebenfalls einen unerwarteten Tod. Offenbar ein komplizierter Fall! Original-Titel: Murder at the Gallop Laufzeit: 100 Minuten Genre: Krimikomödie, GB 1963 Regie: George Pollock FSK: 12 Schauspieler: Miss Jane Marple Margaret Rutherford Hector Enderby Robert Morley Mr. Stringer Stringer Davis Inspektor Craddock Charles Tingwell Sergeant Bacon Gordon Harris George Crossfield Robert Urquhart