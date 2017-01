Ce feuilleton français met en scène le quotidien des habitants d'un quartier imaginaire de Marseille, le Mistral. Les épisodes s'organisent autour de deux types principaux d'intrigues: la vie des personnages avec les tracas quotidiens, les évolutions des amours et des amitiés; et des drames qui durent plusieurs semaines et qui font appel à l'irruption de bandits et de meurtriers dans le feuilleton, voire à des éléments fantastiques comme l'hypnose ou les voix d'une personne morte.