Shatterhand hat sein Gewehr an den Nagel gehängt und will sich mit Nscho-tschi auf ihrer gemeinsamen Farm ein neues Leben aufbauen. Doch als der durchgeknallte Santer Junior auf Shatterhands Land nach Öl bohrt und fündig wird, hat das Paar ein handfestes Problem, da sie Santers Kaufangebot nicht annehmen wollen. Der skrupellose Geschäftsmann jagt ihnen eine Bande Ganoven auf den Hals, die ihnen das Leben schwer machen. Mit Winnetous Hilfe will Shatterhand die Heimat der Apachen verteidigen.